Лунина (Лунина) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунина (Лунина) Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лунин Степан ?

Мать: Лунина Акулина Илларионовна

Рождение ребёнка
14.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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