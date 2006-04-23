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Попов Анатолий Васильевич

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Место рождения

пос. Гильчин Амурская область

Дата рождения

04.03.1931

Дата смерти

23.04.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

пос. Гильчин Амурская область
Рождение ребёнка
16.02.1957

Дочь: Чернова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Попова Татьяна Филипповна

Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
31.08.1961

Сын: Попов Василий Анатольевич

Мать ребёнка: Попова Татьяна Филипповна

Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
23.04.2006
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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