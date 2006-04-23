Попов Анатолий Васильевич
Место рожденияпос. Гильчин Амурская область
Дата рождения04.03.1931
Дата смерти23.04.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
пос. Гильчин Амурская область
Рождение ребёнка
16.02.1957
Дочь: Чернова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Попова Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
31.08.1961
Сын: Попов Василий Анатольевич
Мать ребёнка: Попова Татьяна Филипповна
Смерть
23.04.2006
Похороны
Неизвестно