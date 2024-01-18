Гаврисенко Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврисенко Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.2003

Сын: Гаврисенко Никита Витальевич

Мать ребёнка: Гаврисенко Светлана Викторовна

Рождение ребёнка
01.02.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврисенко Светлана Викторовна

г.Усть-Каменогорск, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврисенко Светлана Викторовна

Место жительства
Неизвестно
г.Усть-Каменогорск, Казахстан
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