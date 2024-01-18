Гаврисенко Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.2003
Сын: Гаврисенко Никита Витальевич
Мать ребёнка: Гаврисенко Светлана Викторовна
Рождение ребёнка
01.02.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврисенко Светлана Викторовна
г.Усть-Каменогорск, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Усть-Каменогорск, Казахстан