Кирюхина (Горбовская) Екатерина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1988
Бракосочетание
17.01.2015
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.12.2017
Сын: Кирюхин Егор Александрович
Отец ребёнка: Кирюхин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
12.05.2020
Сын: Кирюхин Никита Александрович
Отец ребёнка: Кирюхин Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно