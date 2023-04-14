Кирюхина (Горбовская) Екатерина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюхина (Горбовская) Екатерина Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1988

Отец: Горбовский Олег Дмитриевич

Мать: Горбовская Галина Павловна

Бракосочетание
17.01.2015

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.12.2017

Сын: Кирюхин Егор Александрович

Отец ребёнка: Кирюхин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
12.05.2020

Сын: Кирюхин Никита Александрович

Отец ребёнка: Кирюхин Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирюхин Александр Сергеевич

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