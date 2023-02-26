Антохина (Тимошкина) Варвара Петрова
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Тимошкин ?
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.?.1901
Муж: Антохин Иван Борисов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1905
Сын: Антохин Семён Иванов
Отец ребёнка: Антохин Иван Борисов
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1915
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Антохин Иван Борисов
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно