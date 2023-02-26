Антохина (Тимошкина) Варвара Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антохина (Тимошкина) Варвара Петрова

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Тимошкин ?

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
28.?.1901

Муж: Антохин Иван Борисов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1905

Сын: Антохин Семён Иванов

Отец ребёнка: Антохин Иван Борисов

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1915

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Антохин Иван Борисов

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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