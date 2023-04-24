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Кислинский Федор Фалалеевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.04.1836

Дата смерти

23.02.1879

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1836

Отец: Кислинский Фалалей Яковлевич

Мать: Кислинская Ксения Филимоновна

Бракосочетание
16.09.1855

Жена: Кислинская Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
14.03.1863

Сын: Кислинский Алексей Федорович

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
27.04.1867

Дочь: Ласкина Марианна Федоровна

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
08.08.1869

Сын: Кислинский Емельян Федорович

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
09.06.1874

Сын: Кислинский Кирилл Федорович

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
12.12.1876

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Васильевна

Бракосочетание
05.06.1918

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1879
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