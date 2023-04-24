Кислинский Федор Фалалеевич
Место рождения
Дата рождения21.04.1836
Дата смерти23.02.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1836
Бракосочетание
16.09.1855
Рождение ребёнка
14.03.1863
Сын: Кислинский Алексей Федорович
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
27.04.1867
Дочь: Ласкина Марианна Федоровна
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
08.08.1869
Сын: Кислинский Емельян Федорович
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
09.06.1874
Сын: Кислинский Кирилл Федорович
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
12.12.1876
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Васильевна
Бракосочетание
05.06.1918
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1879