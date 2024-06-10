Бубенщиков Дмитрий Степанов 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБубенщиков Дмитрий Степанов

Бубенщиков Дмитрий Степанов

Место рождения

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Бубенщиков Степан Иванов

Мать: Анна Родионова

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бубенщикова Марья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Бубенщиков Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Бубенщикова Марья

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Настасья Дмитриева

Мать ребёнка: Бубенщикова Марья

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Бубенщиков Аристарх Дмитриев

Мать ребёнка: Бубенщикова Марья

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.