Бубенщиков Дмитрий Степанов
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Бубенщиков Степан Иванов
Мать: Анна Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бубенщикова Марья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бубенщиков Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Бубенщикова Марья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Настасья Дмитриева
Мать ребёнка: Бубенщикова Марья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бубенщиков Аристарх Дмитриев
Мать ребёнка: Бубенщикова Марья
Смерть
Неизвестно