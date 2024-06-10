Бубенщикова Марья 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБубенщикова Марья

Бубенщикова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубенщиков Дмитрий Степанов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Бубенщиков Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Бубенщиков Дмитрий Степанов

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Настасья Дмитриева

Отец ребёнка: Бубенщиков Дмитрий Степанов

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Бубенщиков Аристарх Дмитриев

Отец ребёнка: Бубенщиков Дмитрий Степанов

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.