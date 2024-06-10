Бубенщикова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бубенщиков Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Бубенщиков Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Бубенщикова (Бубенщикова) Настасья Дмитриева
Отец ребёнка: Бубенщиков Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бубенщиков Аристарх Дмитриев
Отец ребёнка: Бубенщиков Дмитрий Степанов
Смерть
Неизвестно