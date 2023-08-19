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Соловей Иосиф Васильевич

Место рождения

Амлынцы, Несвижский район, Минская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

20.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Соловей Василий

Мать: не указана

Амлынцы, Несвижский район, Минская область
Рождение ребёнка
28.05.1932

Сын: Соловей Констанстин Иосифович

Мать ребёнка: Соловей Ольга Михайловна

Амлынцы, Несвижский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.07.1936

Дочь: Ярошевич Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Соловей Ольга Михайловна

Амлынцы, Несвижский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловей Ольга Михайловна

Смерть
20.11.1953
Амлынцы, Несвижский район, Минская область