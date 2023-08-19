Соловей Иосиф Васильевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти20.11.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Соловей Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1932
Сын: Соловей Констанстин Иосифович
Мать ребёнка: Соловей Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.1936
Дочь: Ярошевич Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Соловей Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловей Ольга Михайловна
Смерть
20.11.1953