Кургак (Малюга) Анна Дионисьевна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кургак (Малюга) Анна Дионисьевна

Место рождения

Кукшин, Чернігівська область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Кукшин, Чернігівська область
Бракосочетание
01.05.1905

Муж: скрыто настройками приватности

Кукшин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.06.1905

Дочь: Кургак Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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