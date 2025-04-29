Кургак (Малюга) Анна Дионисьевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1905
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.1905
Дочь: Кургак Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно