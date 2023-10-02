Ерёмина (Барова) Мария Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1876
Отец: Баров Арсений Ефимович
Бракосочетание
19.01.1897
Рождение ребёнка
07.08.1906
Сын: Ерёмин Алексей Хрисанфович
Отец ребёнка: Ерёмин Хрисанф Климентьевич
Рождение ребёнка
04.10.1907
Отец ребёнка: Ерёмин Хрисанф Климентьевич
Рождение ребёнка
26.02.1910
Дочь: Антонина Хрисанфовна
Отец ребёнка: Ерёмин Хрисанф Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Хрисанфовна
Отец ребёнка: Ерёмин Хрисанф Климентьевич
Смерть
Неизвестно