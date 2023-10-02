Ерёмина (Барова) Мария Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Барова) Мария Арсеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1876

Отец: Баров Арсений Ефимович

Мать: Барова Стефанида Ефимовна

Бракосочетание
19.01.1897

Муж: Ерёмин Хрисанф Климентьевич

Рождение ребёнка
07.08.1906

Сын: Ерёмин Алексей Хрисанфович

Отец ребёнка: Ерёмин Хрисанф Климентьевич

Рождение ребёнка
04.10.1907

Сын: Ерёмин Пётр Хрисанфович

Отец ребёнка: Ерёмин Хрисанф Климентьевич

Рождение ребёнка
26.02.1910

Дочь: Антонина Хрисанфовна

Отец ребёнка: Ерёмин Хрисанф Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Хрисанфовна

Отец ребёнка: Ерёмин Хрисанф Климентьевич

Смерть
Неизвестно
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