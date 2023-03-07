Анисимов Галавтион Иларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Галавтион Иларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Анисимов Ларион Трифонов

Мать: Анисимова Ксения Семенова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Анисимов Евдоким Галактионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1827 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1828 ст.

Сын: Анисимов Никифор Галактионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Галактионова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1811
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