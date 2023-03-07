Анисимов Галавтион Иларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1821
Сын: Анисимов Евдоким Галактионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1827 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1828 ст.
Сын: Анисимов Никифор Галактионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Галактионова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1811