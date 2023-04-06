Малых Геннадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых Геннадий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малых Павел Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малых Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малых Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малых Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Парасковья

Смерть
Неизвестно
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