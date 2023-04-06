Малых Геннадий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малых Павел Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малых Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малых Парасковья
Смерть
Неизвестно