Сысоев Susoev Фатей Fataey Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Susoev Фатей Fataey Иванович

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Сысоев Susoev Иван Сергеевич

Мать: не указана

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1873 год жил в Ново-Саратовке Елисаветпольской губернии,ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Лоскутова Дуня Dunia Фатеевна Fataeyna

Мать ребёнка: Pearl Timofey

Рождение ребёнка
13.04.1893

Сын: Сысоев Susoeff Иван John Фатеевич Fred

Мать ребёнка: Pearl Timofey

Россия
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году живет с семьей в селении Ново-Селим.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Pearl Timofey

Смерть
Неизвестно
Россия
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