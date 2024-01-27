Сысоев Susoev Фатей Fataey Иванович
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Сысоев Susoev Иван Сергеевич
Мать: не указана
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
На 1873 год жил в Ново-Саратовке Елисаветпольской губернии,ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Лоскутова Дуня Dunia Фатеевна Fataeyna
Мать ребёнка: Pearl Timofey
Рождение ребёнка
13.04.1893
Сын: Сысоев Susoeff Иван John Фатеевич Fred
Мать ребёнка: Pearl Timofey
Россия
Упоминание
1900
селение Ново-Селим, Карская область, Российская империя (ныне Турция).
В 1900 году живет с семьей в селении Ново-Селим.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Pearl Timofey
Смерть
Неизвестно
Россия