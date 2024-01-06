Назаров Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазаров Валерий Иванович

Назаров Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1976

Дочь: Киренкова Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Назарова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
25.09.1982

Дочь: Нагловская Наталья Валерьевна

Мать ребёнка: Назарова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Надежда Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close