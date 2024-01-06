Назаров Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1976
Дочь: Киренкова Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Назарова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
25.09.1982
Дочь: Нагловская Наталья Валерьевна
Мать ребёнка: Назарова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно