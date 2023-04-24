Стерхов Яков Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерхов Яков Андреев

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Место рождения

Дувонак, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дувонак, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Стерхова Марина Яковлева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дувонак, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стерхова Марфа Яковлева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дувонак, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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