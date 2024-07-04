Муравьева (Ройская) Мария Платоновна Платонова
женский, родилась Около 1854
умерла 10.03.1937
Супруги
Муравьев Петр Дмитриевич11.05.1852 г.р.
Дети
Дроздова (Муравьева) Елена Петровна26.05.1880 г.р.
Муравьев Николай Петрович07.11.1883 г.р.Показать еще 2
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Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Муравьева) Александра Петровна Петрова
Отец ребёнка: Муравьев Петр Дмитриевич
Бракосочетание
Около 1874
Рождение ребёнка
26.05.1880
Дочь: Дроздова (Муравьева) Елена Петровна
Отец ребёнка: Муравьев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.11.1883
Сын: Муравьев Николай Петрович
Отец ребёнка: Муравьев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.12.1885
Сын: Муравьев Василий Петрович
Отец ребёнка: Муравьев Петр Дмитриевич
Смерть
10.03.1937