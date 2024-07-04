Муравьева (Ройская) Мария Платоновна Платонова Около 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Муравьева (Ройская) Мария Платоновна Платонова

Автор
ЮС
Сидельникова Ю.

женский, родилась Около 1854

умерла 10.03.1937

Супруги
Муравьев Петр Дмитриевич11.05.1852 г.р.
Дети
Дроздова (Муравьева) Елена Петровна26.05.1880 г.р.
Муравьев Николай Петрович07.11.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Муравьева) Александра Петровна Петрова

Отец ребёнка: Муравьев Петр Дмитриевич

Бракосочетание
Около 1874

Муж: Муравьев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.05.1880

Дочь: Дроздова (Муравьева) Елена Петровна

Отец ребёнка: Муравьев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.11.1883

Сын: Муравьев Николай Петрович

Отец ребёнка: Муравьев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.12.1885

Сын: Муравьев Василий Петрович

Отец ребёнка: Муравьев Петр Дмитриевич

29 май 1886

Смерть
10.03.1937

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