Киселева Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Киселев Александр Петрович
Отец ребёнка: Киселев Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1887
Отец ребёнка: Киселев Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Киселев Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Кулешова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Киселев Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Киселев Пётр Степанович
Рождение ребёнка
16.07.1899
Отец ребёнка: Киселев Пётр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно