Киселева Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Киселев Александр Петрович

Отец ребёнка: Киселев Пётр Степанович

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Киселев Николай Петрович

Отец ребёнка: Киселев Пётр Степанович

Косуличи, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Киселев Пётр Степанович

Косуличи, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Кулешова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Киселев Пётр Степанович

Косуличи, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Киселев Пётр Степанович

Косуличи, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
16.07.1899

Сын: Киселев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Киселев Пётр Степанович

Косуличи, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Пётр Степанович

Смерть
Неизвестно
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