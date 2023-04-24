Бычковъ Прокопій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычковъ Прокопій

Бычковъ Прокопій

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.02.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1849

Отец: Бычковъ Иванъ

Мать: Бычкова Хавронья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.06.1880

Жена: Бычкова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1883

Сын: Бычковъ Степанъ

Мать ребёнка: Бычкова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1891

Сын: Бычковъ Степанъ

Мать ребёнка: Бычкова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1893

Сын: Бычковъ Андрей

Мать ребёнка: Бычкова Анна

сельцо Петровка
Рождение ребёнка
14.04.1896

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Бычкова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1898

Сын: Бычковъ Василий

Мать ребёнка: Бычкова Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close