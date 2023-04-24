Бычковъ Прокопій
Место рождения
Дата рождения26.02.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1849
Отец: Бычковъ Иванъ
Мать: Бычкова Хавронья
Бракосочетание
13.06.1880
Жена: Бычкова Анна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1883
Сын: Бычковъ Степанъ
Мать ребёнка: Бычкова Анна
Рождение ребёнка
01.07.1891
Сын: Бычковъ Степанъ
Мать ребёнка: Бычкова Анна
Рождение ребёнка
15.10.1893
Сын: Бычковъ Андрей
Мать ребёнка: Бычкова Анна
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
14.04.1896
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Бычкова Анна
Рождение ребёнка
01.08.1898
Сын: Бычковъ Василий
Мать ребёнка: Бычкова Анна