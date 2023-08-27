Афанасий Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Семёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание: МК-1843 30/31.01.1843 Анна Той же волости и деревни крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедания. Священник Георгий Васильев Барбашинов Пон... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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