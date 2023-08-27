Афанасий Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание: МК-1843 30/31.01.1843 Анна Той же волости и деревни крестьянин Фока Иванов и законная его жена Ксения Федорова, оба православного вероисповедания. Священник Георгий Васильев Барбашинов Пон... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно