Гвоздев Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздев Кирилл

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гвоздева Агафья Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1876 В крёстных
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гвоздева Варвара Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гвоздева Евросинья Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1859 в крестных
Смерть
Неизвестно
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