Гвоздев Кирилл
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гвоздева Агафья Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
1876 В крёстных
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гвоздева Варвара Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гвоздева Евросинья Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
1859 в крестных
Смерть
Неизвестно