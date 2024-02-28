Воейкова (Долгорукова) Варвара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (Долгорукова) Варвара Владимировна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1840

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Долгоруков Владимир Андреевич

Мать: Долгорукова Варвара Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна.
Бракосочетание
1863

Муж: Воейков Николай Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.11.1864 ст.

Сын: Воейков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Воейков Николай Васильевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1865 ст.

Сын: Воейков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Воейков Николай Васильевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1868 ст.

Сын: Воейков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Воейков Николай Васильевич

Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1909
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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