Воейкова (Долгорукова) Варвара Владимировна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Титул: княжна.
Бракосочетание
1863
Рождение ребёнка
20.11.1864 ст.
Сын: Воейков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Воейков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
30.10.1865 ст.
Сын: Воейков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Воейков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1868 ст.
Сын: Воейков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Воейков Николай Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1909