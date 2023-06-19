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Перова Матрена Ивановна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
02.11.1861

Отец: Перов Иван Васильевич

Мать: Перова Мария Феоктистовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №104, метрическая книга за 1861 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
03.11.1861
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Петр Никитин [Перов] и Евдо... Показать все
Смерть
Неизвестно