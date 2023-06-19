Перова Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.11.1861
Отец: Перов Иван Васильевич
Рождение, крещение: запись о рождении №104, метрическая книга за 1861 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
03.11.1861
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Петр Никитин [Перов] и Евдо... Показать все
Смерть
Неизвестно