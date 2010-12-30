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Сеничева Виктория Алексеевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

30.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2010

Отец: Сеничев Алексей Николаевич

Мать: Сеничева Татьяна Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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