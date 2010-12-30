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Сеничева Виктория Алексеевна
Сеничева Виктория Алексеевна
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Древо
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
30.12.2010
Пол
Женский
Отец
Сеничев Алексей Николаевич
1978 г.р.
Мать
Сеничева (Дугина) Татьяна Алексеевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.2010
Отец:
Сеничев Алексей Николаевич
Мать:
Сеничева Татьяна Алексеевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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