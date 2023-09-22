Анисья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1878
Дата смерти13.06.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1878
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Длужневский Илья Георгиевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Длужневский Илья Георгиевич
Рождение ребёнка
01.05.1920
Отец ребёнка: Длужневский Илья Георгиевич
Ошмянка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1924
Дочь: Длужневская Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Длужневский Илья Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Длужневская Виктория Ильинична
Отец ребёнка: Длужневский Илья Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Длужневский Константин Ильич
Отец ребёнка: Длужневский Илья Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Длужневская Таисия Ильинична
Отец ребёнка: Длужневский Илья Георгиевич
Смерть
13.06.1973