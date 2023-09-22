Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1878

Дата смерти

13.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1878

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Длужневский Иван Ильич

Отец ребёнка: Длужневский Илья Георгиевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Длужневский Михаил Ильич

Отец ребёнка: Длужневский Илья Георгиевич

Рождение ребёнка
01.05.1920

Сын: Длужневский Виктор Ильич

Отец ребёнка: Длужневский Илья Георгиевич

Ошмянка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1924

Дочь: Длужневская Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Длужневский Илья Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Длужневская Виктория Ильинична

Отец ребёнка: Длужневский Илья Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Длужневский Константин Ильич

Отец ребёнка: Длужневский Илья Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Длужневская Таисия Ильинична

Отец ребёнка: Длужневский Илья Георгиевич

Смерть
13.06.1973
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