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Длужневский Илья Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Длужневский Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Длужневский Михаил Ильич

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Рождение ребёнка
01.05.1920

Сын: Длужневский Виктор Ильич

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Ошмянка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Длужневская Виктория Ильинична

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Длужневская Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Длужневский Константин Ильич

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Длужневская Таисия Ильинична

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Длужневский Иван Ильич

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Смерть
Неизвестно
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