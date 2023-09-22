Длужневский Илья Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Длужневский Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Рождение ребёнка
01.05.1920
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Ошмянка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Длужневская Виктория Ильинична
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Длужневская Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Длужневский Константин Ильич
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Длужневская Таисия Ильинична
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Смерть
Неизвестно