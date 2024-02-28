Павлова Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1926
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1975