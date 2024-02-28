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Павлова Анастасия Семеновна

Место рождения

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Долгуша, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов (pavlov) Семен Кузьмич (Semen Kuzmich)

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов (pavlov) Семен Кузьмич (Semen Kuzmich)

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов (pavlov) Семен Кузьмич (Semen Kuzmich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов (pavlov) Семен Кузьмич (Semen Kuzmich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов (pavlov) Семен Кузьмич (Semen Kuzmich)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов (pavlov) Семен Кузьмич (Semen Kuzmich)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов (pavlov) Семен Кузьмич (Semen Kuzmich)

Смерть
Около 1975
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