Котов Василий Николаев
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Котов Николай Саввин
Мать: Котова Анастасия
Рождение ребёнка
1835
Сын: Котов Иван Васильев
Мать ребёнка: Котова Акулина Казьмина
Рождение ребёнка
15.08.1836
Сын: Котов Абрам Васильев
Мать ребёнка: Котова Акулина Казьмина
Рождение ребёнка
25.09.1838
Сын: Котов Роман Васильев
Мать ребёнка: Котова Акулина Казьмина
Рождение ребёнка
22.02.1841
Сын: Котов Тарас Васильев
Мать ребёнка: Котова Акулина Казьмина
Рождение ребёнка
14.01.1844
Сын: Котов Иван Васильев
Мать ребёнка: Котова Акулина Казьмина
Рождение ребёнка
18.09.1848
Мать ребёнка: Котова Акулина Казьмина
Смерть
Неизвестно