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Котов Василий Николаев

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Котов Николай Саввин

Мать: Котова Анастасия

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Котов Иван Васильев

Мать ребёнка: Котова Акулина Казьмина

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.08.1836

Сын: Котов Абрам Васильев

Мать ребёнка: Котова Акулина Казьмина

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.09.1838

Сын: Котов Роман Васильев

Мать ребёнка: Котова Акулина Казьмина

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.02.1841

Сын: Котов Тарас Васильев

Мать ребёнка: Котова Акулина Казьмина

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.01.1844

Сын: Котов Иван Васильев

Мать ребёнка: Котова Акулина Казьмина

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.09.1848

Сын: Котов Сергей Васильев

Мать ребёнка: Котова Акулина Казьмина

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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