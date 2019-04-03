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Митева Татьяна Ивановна
Митева Татьяна Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.04.2019
Пол
Женский
Отец
Митев Иван Александрович
1994 г.р.
Мать
Митева Алла
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.2019
Отец:
Митев Иван Александрович
Мать:
Митева Алла
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