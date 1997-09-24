Сидорова Михаил Иванович
Место рожденияс. Бар-Гарт (ныне Барахманы), Большеигнатовский район, Мордовская АССР
Дата рождения05.01.1913
Дата смерти24.09.1997
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1913
с. Бар-Гарт (ныне Барахманы), Большеигнатовский район, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
15.01.1941
Мать ребёнка: Сидорова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1949
Сын: Сидоров Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Сидорова Мария Ивановна
Владимирская обл. станция Мстёра
Рождение ребёнка
22.03.1954
Сын: Сидоров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Сидорова Мария Ивановна
Владимирская обл. станция Мстёра
Смерть
24.09.1997
Владимирская обл. станция Мстёра
Причина смерти: Естественная смерть/старость