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Сидорова Михаил Иванович

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Место рождения

с. Бар-Гарт (ныне Барахманы), Большеигнатовский район, Мордовская АССР

Дата рождения

05.01.1913

Дата смерти

24.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1913

Отец: Сидоров Иван Александрович

Мать: Сидорова Евдокия Николаевна

с. Бар-Гарт (ныне Барахманы), Большеигнатовский район, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
15.01.1941

Сын: Сидоров Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Сидорова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1949

Сын: Сидоров Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Сидорова Мария Ивановна

Владимирская обл. станция Мстёра
Рождение ребёнка
22.03.1954

Сын: Сидоров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Сидорова Мария Ивановна

Владимирская обл. станция Мстёра
Смерть
24.09.1997
Владимирская обл. станция Мстёра
Причина смерти: Естественная смерть/старость