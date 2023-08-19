Сидоров Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1913
Мать ребёнка: Сидорова Евдокия Николаевна
с. Бар-Гарт (ныне Барахманы), Большеигнатовский район, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Сидорова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сидорова Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Владимирская обл. г. Ковров