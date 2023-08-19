Сидоров Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1913

Сын: Сидорова Михаил Иванович

Мать ребёнка: Сидорова Евдокия Николаевна

с. Бар-Гарт (ныне Барахманы), Большеигнатовский район, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Сидорова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сидорова Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
Владимирская обл. г. Ковров
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