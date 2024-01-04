Wiebe Jakob
Место рожденияProbably Prussia
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти06.08.1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Wiebe Paul
Мать: Maria
Probably Prussia
Рождение ребёнка
?.04.1760
Сын: Wiebe Jacob
Мать ребёнка: Wiebe Maria
Prussia
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Toew Maria
Мать ребёнка: Wiebe Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Wiebe Maria
Смерть
06.08.1788
Mierau, Gross Werder Prussia