Wiebe Jakob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wiebe Jakob

Место рождения

Probably Prussia

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

06.08.1788

Пол

Мужской

Отец

1703 г.р.

Мать

Жена

Около 1725 г.р.

Дети

1760 г.р.
1774 г.р.

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Wiebe Paul

Мать: Maria

Probably Prussia
Рождение ребёнка
?.04.1760

Сын: Wiebe Jacob

Мать ребёнка: Wiebe Maria

Prussia
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Toew Maria

Мать ребёнка: Wiebe Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Wiebe Maria

Смерть
06.08.1788
Mierau, Gross Werder Prussia
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