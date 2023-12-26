Ершова (Николаева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Николаева) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1934

Сын: Ершов Иван

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Клавдия

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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