Дудов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудов Федор Иванович

Место рождения

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Дудов Иван Тарасович

Мать: Дудова Агрофена

Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.04.1878

Дочь: Ирина Феодоровна

Мать ребёнка: Дудова Мария Логинова

д. Танковка, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудова Мария Логинова

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Солонцовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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