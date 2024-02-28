Дудов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Дудов Иван Тарасович
Мать: Дудова Агрофена
Рождение ребёнка
12.04.1878
Дочь: Ирина Феодоровна
Мать ребёнка: Дудова Мария Логинова
д. Танковка, Тамбовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудова Мария Логинова
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно