Благинина Дарья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина Дарья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Благинин Ларион Федоров

Отец ребёнка: Благинин Федор Иванов (Ст.)

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Благинин Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Благинин Федор Иванов (Ст.)

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Благинина Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Благинин Федор Иванов (Ст.)

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Благинин Прокопий Федоров

Отец ребёнка: Благинин Федор Иванов (Ст.)

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Благинина Матрена Федорова

Отец ребёнка: Благинин Федор Иванов (Ст.)

Рождение ребёнка
1806

Сын: Благинин Матвей Федоров

Отец ребёнка: Благинин Федор Иванов (Ст.)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Федор Иванов (Ст.)

Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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