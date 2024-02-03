Благинина Дарья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Благинин Федор Иванов (Ст.)
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Благинин Федор Иванов (Ст.)
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Благинина Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Благинин Федор Иванов (Ст.)
Рождение ребёнка
1800
Сын: Благинин Прокопий Федоров
Отец ребёнка: Благинин Федор Иванов (Ст.)
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Благинина Матрена Федорова
Отец ребёнка: Благинин Федор Иванов (Ст.)
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Благинин Федор Иванов (Ст.)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно