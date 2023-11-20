(Abraham) Elsa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Abraham) Elsa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Abraham August

Мать: Mantei Auguste

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