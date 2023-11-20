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(Abraham) Elsa
(Abraham) Elsa
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Пол
Женский
Отец
Abraham August
1883 г.р.
Мать
Mantei Auguste
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Abraham August
Мать:
Mantei Auguste
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