Лёвкина (Щукина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёвкина (Щукина) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лёвкин Александр Александрович

Рождение ребёнка
27.07.1981

Сын: Лёвкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Лёвкин Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.05.1984

Сын: Лёвкин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Лёвкин Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.1987

Дочь: Митюхина (Лёвкина) Юлия Александровна

Отец ребёнка: Лёвкин Александр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

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