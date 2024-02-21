Лёвкина (Щукина) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1981
Сын: Лёвкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Лёвкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
10.05.1984
Сын: Лёвкин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Лёвкин Александр Александрович
Рождение ребёнка
02.06.1987
Дочь: Митюхина (Лёвкина) Юлия Александровна
Отец ребёнка: Лёвкин Александр Александрович