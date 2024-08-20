Панарина Агафья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти11.03.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1824
Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович
Рождение ребёнка
03.02.1828
Дочь: Брыкина (Панарина) Анна Савельевна
Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович
Рождение ребёнка
16.04.1830
Дочь: (Панарина) Ирина Савельевна
Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович
Смерть
11.03.1847