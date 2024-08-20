Панарина Агафья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарина Агафья Осиповна

Панарина Агафья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

11.03.1847

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Савелий Панферович

Рождение ребёнка
27.01.1824

Сын: Панарин Иван Савельевич

Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович

Рождение ребёнка
03.02.1828

Дочь: Брыкина (Панарина) Анна Савельевна

Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович

Рождение ребёнка
16.04.1830

Дочь: (Панарина) Ирина Савельевна

Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Панарин Илья Савельевич

Отец ребёнка: Панарин Савелий Панферович

Смерть
11.03.1847

Мы используем куки для улучшения работы сайта.