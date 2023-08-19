Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Антонов Александр Николаевич
Антонов Александр Николаевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Нижняя Тура
, Нижнетуринский, Свердловская область
Дата рождения
25.08.1922
Пол
Мужской
Отец
Антонов Николай Васильевич
Мать
Исакова Анна Александровна
С 1889 по 1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1922
Отец:
Антонов Николай Васильевич
Мать:
Исакова Анна Александровна
Нижняя Тура
, Нижнетуринский, Свердловская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь