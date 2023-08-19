Антонов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Александр Николаевич

Место рождения

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

25.08.1922

Пол

Мужской

Отец

Мать

С 1889 по 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1922

Отец: Антонов Николай Васильевич

Мать: Исакова Анна Александровна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область