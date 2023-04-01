Ищенко (Козлихина) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Екатерина Сидоровна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Бенидиктова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищенко Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно