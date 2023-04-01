Ищенко (Козлихина) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко (Козлихина) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Екатерина Сидоровна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Бенидиктова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1945

Сын: Ищенко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1952

Сын: Ищенко Виктор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ищенко Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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