Архипова Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова Елена Иванова

Архипова Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Пётр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Архипова) Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Архипов Пётр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Архипов Егор Петров

Отец ребёнка: Архипов Пётр Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.11.1837

Сын: Архипов Михаил Петров

Отец ребёнка: Архипов Пётр Афанасьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Архипова) Акилина Петрова

Отец ребёнка: Архипов Пётр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Архипова) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Архипов Пётр Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.