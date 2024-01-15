Архипова Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Архипова) Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Архипов Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Архипов Егор Петров
Отец ребёнка: Архипов Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.11.1837
Отец ребёнка: Архипов Пётр Афанасьевич
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Архипова) Акилина Петрова
Отец ребёнка: Архипов Пётр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Архипова) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Архипов Пётр Афанасьевич
Смерть
Неизвестно