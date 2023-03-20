Вайсберг Мусий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайсберг Мусий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Вайсберг Ицик

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1922

Сын: Вайсберг Иосиф Яков

Мать ребёнка: Вайсберг Шлима

Старый Острополь, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вайсберг Владимир

Мать ребёнка: Вайсберг Шлима

Старый Острополь, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Вайсберг Шлима

Старый Острополь, Хмельницька область
Работа или профессия
Неизвестно
Старый Острополь, Хмельницька область
старьевщик
Смерть
1942
Причина смерти: Холокост
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