Вайсберг Мусий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Вайсберг Ицик
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1922
Сын: Вайсберг Иосиф Яков
Мать ребёнка: Вайсберг Шлима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вайсберг Владимир
Мать ребёнка: Вайсберг Шлима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Вайсберг Шлима
Работа или профессия
Неизвестно
старьевщик
Смерть
1942
Причина смерти: Холокост