Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Анисим Игнатьев
Анисим Игнатьев
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Игнатий Сидоров
Около 1771 г.р.
Мать
Марфа Иванова
Около 1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Игнатий Сидоров
Мать:
Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь