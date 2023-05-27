Анисим Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисим Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатий Сидоров

Мать: Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно