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Лезин Михаил Николаевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Николай Антонович

Мать: Татьяна Тихоновна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Григорьевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Лезин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Христина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Лезин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Вукол Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Васса (Василиса) Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1882

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