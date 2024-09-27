Лезин Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Николай Антонович
Мать: Татьяна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Григорьевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Лезин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Христина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Вукол Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Васса (Василиса) Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1882