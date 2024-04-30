Быковская Евдокия Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Быковская Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быковский Федор Никифорович

Рождение ребёнка
07.07.1888

Сын: Быковский Владимир Федорович

Отец ребёнка: Быковский Федор Никифорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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