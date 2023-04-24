Найденко (Сырова) Тамара Петровна
Место рождения
Дата рождения01.01.1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1962
Отец: Сыров Петр Иванович
Мать: Сырова Люкадия Ульяновна
фактический родилась 26.12.1961
Бракосочетание
23.08.1986
Рождение ребёнка
30.07.1987
Дочь: Добрыгина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Найденко Владимир Александрович
Рождение ребёнка
26.09.1995
Сын: Найденко Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Найденко Владимир Александрович