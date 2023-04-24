Найденко (Сырова) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденко (Сырова) Тамара Петровна

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Место рождения

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

01.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1962

Отец: Сыров Петр Иванович

Мать: Сырова Люкадия Ульяновна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
фактический родилась 26.12.1961
Бракосочетание
23.08.1986

Муж: Найденко Владимир Александрович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.07.1987

Дочь: Добрыгина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Найденко Владимир Александрович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.09.1995

Сын: Найденко Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Найденко Владимир Александрович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
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