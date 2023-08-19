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Лошкарев Терентий Иванов

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Лошкарев Иван Алексиев

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
20.01.1828

Жена: Лошкарева Домна Ефимова

Рождение ребёнка
27.09.1828

Сын: Лошкарев Харитон Терентиев

Мать ребёнка: Лошкарева Домна Ефимова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1830

Дочь: Матрона Терентиева

Мать ребёнка: Лошкарева Домна Ефимова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1833

Сын: Лошкарев Порфирий Терентиев

Мать ребёнка: Лошкарева Домна Ефимова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1835

Сын: Лошкарев Тимофей Терентиев

Мать ребёнка: Лошкарева Домна Ефимова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно