Лошкарев Терентий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Лошкарев Иван Алексиев
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1828
Жена: Лошкарева Домна Ефимова
Рождение ребёнка
27.09.1828
Сын: Лошкарев Харитон Терентиев
Мать ребёнка: Лошкарева Домна Ефимова
Рождение ребёнка
29.03.1830
Дочь: Матрона Терентиева
Мать ребёнка: Лошкарева Домна Ефимова
Рождение ребёнка
16.02.1833
Сын: Лошкарев Порфирий Терентиев
Мать ребёнка: Лошкарева Домна Ефимова
Рождение ребёнка
01.05.1835
Сын: Лошкарев Тимофей Терентиев
Мать ребёнка: Лошкарева Домна Ефимова
Смерть
Неизвестно