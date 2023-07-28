Лошкарева (Тренина) Домна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Тренина) Домна Ефимова

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.01.1828

Муж: Лошкарев Терентий Иванов

Рождение ребёнка
27.09.1828

Сын: Лошкарев Харитон Терентиев

Отец ребёнка: Лошкарев Терентий Иванов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1830

Дочь: Матрона Терентиева

Отец ребёнка: Лошкарев Терентий Иванов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1833

Сын: Лошкарев Порфирий Терентиев

Отец ребёнка: Лошкарев Терентий Иванов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1835

Сын: Лошкарев Тимофей Терентиев

Отец ребёнка: Лошкарев Терентий Иванов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно