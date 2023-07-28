Лошкарева (Тренина) Домна Ефимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1828
Рождение ребёнка
27.09.1828
Сын: Лошкарев Харитон Терентиев
Отец ребёнка: Лошкарев Терентий Иванов
Рождение ребёнка
29.03.1830
Дочь: Матрона Терентиева
Отец ребёнка: Лошкарев Терентий Иванов
Рождение ребёнка
16.02.1833
Сын: Лошкарев Порфирий Терентиев
Отец ребёнка: Лошкарев Терентий Иванов
Рождение ребёнка
01.05.1835
Сын: Лошкарев Тимофей Терентиев
Отец ребёнка: Лошкарев Терентий Иванов
Смерть
Неизвестно