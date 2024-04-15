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Сергунцов Ефим Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Сергунцов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергунцов Захар Ефимович

Мать ребёнка: Сергунцова (Горбова) Анна Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергунцова (Горбова) Анна Давыдовна

Место жительства
Неизвестно
Убеженская, Успенский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сергунцов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Сергунцова (Горбова) Анна Давыдовна

Рождение ребёнка
06.09.1922

Дочь: Давыденко (Сергунцова) Антонина Ефимовна

Мать ребёнка: Сергунцова (Горбова) Анна Давыдовна

Смерть
Неизвестно

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