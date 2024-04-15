Сергунцов Ефим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Сергунцов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сергунцова (Горбова) Анна Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Убеженская, Успенский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Сергунцова (Горбова) Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
06.09.1922
Дочь: Давыденко (Сергунцова) Антонина Ефимовна
Мать ребёнка: Сергунцова (Горбова) Анна Давыдовна
Смерть
Неизвестно