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Schauermann Jacob

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Schauermann Jacob

Мать: Schauermann Magdalena

Смерть
1848
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