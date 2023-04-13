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Schauermann Jacob
Schauermann Jacob
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1839
Дата смерти
1848
Пол
Мужской
Отец
Schauermann Jacob
1819 г.р.
Мать
Schauermann (Amend) Magdalena
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец:
Schauermann Jacob
Мать:
Schauermann Magdalena
Смерть
1848
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